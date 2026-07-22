برنامه «بازتاب» شبکه رادیویی فرهنگ، چهارشنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰، با محور بررسی بازتاب جنایات آمریکا در کشورمان و تحلیل پیام رهبر معظم انقلاب درباره بی‌اعتباری امضای رئیس‌جمهور آمریکا، روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «بازتاب» با نگاهی تحلیلی، به بررسی بازتاب‌های داخلی و بین‌المللی جنایات آمریکا در کشورمان می‌پردازد و هم‌زمان، پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به ملت ایران را از منظر رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی واکاوی می‌کند.

در این برنامه، پیام حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای که در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده، با تأکید بر محور‌هایی همچون نقض تعهدات آمریکا ، بی‌اعتباری امضای رئیس‌جمهور ایالات متحده، ضرورت حفظ وحدت ملی ، هشدار نسبت به پیامد‌های هرگونه جنگ‌افروزی و آمادگی ایران برای پاسخ به تهدیدها ، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بازتاب آن در رسانه‌های عربی و غربی تحلیل می‌شود.

همچنین محمدپارسا نجفی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در بخش کارشناسی برنامه، ابعاد سیاسی و بین‌المللی این پیام، نحوه بازتاب آن در رسانه‌های جهان و پیامد‌های رفتار‌های خصمانه آمریکا را تحلیل می‌کند.

برنامه «بازتاب» با گویندگی احسان همتی و تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی، چهارشنبه ۳۱ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.