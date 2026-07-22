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وزیر جهاد کشاورزی تدوین و تبیین جزئیات طرح جنگلداری نوین را ضروری خواند و گفت: تعاریف و ضوابط این طرح باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن صیانت از جنگلها و انفال، از هرگونه برداشت و تفسیر سلیقهای در آینده جلوگیری کند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری در نشست بررسی طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین که امروز برگزار شد، فعالیتها در عرصه منابع طبیعی را بر حال و آینده این داراییهای ملی اثرگذار دانست و تصریح کرد: اقداماتی که امروز در این حوزه انجام میشود، محدود به یک دوره مدیریتی نیست و نتایج آن برای سالهای آینده باقی خواهد ماند.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: باید علاوه بر همه جزئیات و نکات طرح، مبانی قانونی و اجرایی نیز بهگونهای تدوین شود که در آینده امکان تفسیرهای متفاوت و انحراف از اهداف اصلی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به امکان اصلاح برخی احکام و ابهامات قانونی در صورت نیاز افزود: هر جا اجرای قانون با ابهام یا اشکال روبهرو باشد، میتوان از مسیرهای قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کرد تا چارچوب اجرای قانون شفافتر شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق مفهوم «جنگلداری نوین» تصریح کرد: این مفهوم باید بهصورت روشن و فنی تبیین شود تا حدود و دامنه آن مشخص باشد و از توسعه برداشتهای نادرست یا ورود فعالیتهایی که با اهداف مدیریت پایدار جنگل همخوانی ندارند، جلوگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی حفظ جنگلها را مستلزم نگاه جامع به عرصههای طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: در تدوین طرح باید تمام مؤلفههای مؤثر از جمله حوزههای آبخیز، شرایط اقلیمی، منابع آب، شیب اراضی و سایر شاخصهای فنی مورد توجه قرار گیرد تا بهرهبرداری از جنگلها در چارچوب اصول پایداری انجام شود.
نوری با اشاره به اهمیت جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: تجربه نشان داده است هر جا مردم محلی در منافع و فرایندهای مدیریت منابع طبیعی سهیم باشند، حفاظت از این عرصهها نیز با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود، از اینرو مشارکت جوامع محلی باید یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار جنگل باشد.
وی بر تدوین شیوهنامه اجرایی طرح مدیریت پایدار جنگل تأکید کرد و گفت: این شیوهنامه پس از جمعبندی نظرات کارشناسان و اعضای جلسه در نشست بعدی بررسی خواهد شد تا پیش از ورود به جزئیات اجرایی، چارچوبهای فنی و حقوقی آن به جمعبندی نهایی برسد.