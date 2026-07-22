رویداد ملی «تا ثریا» با هدف پیوند میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان، با بررسی ۲۰۵ طرح فناورانه در قزوین برگزار شد تا گامی عملی برای نوسازی فناوری و حل چالش‌های زیرساختی صنعت استان برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، رویداد ملی «تا ثریا» با موضوع «شهرک‌های صنعتی در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان» در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پیوند میان شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای صنعتی، صنایع کوچک و بزرگ و نیز کمک به حل مسائل اساسی بخش تولید شکل گرفته است.

دبیر این رویداد، کریم عباسی، در این مراسم با اشاره به روند شکل‌گیری «تا ثریا» گفت: از آنجا که قزوین استانی صنعتی و در عین حال دانشگاهی است، موضوع صنعت به عنوان اولویت اصلی انتخاب شد.

وی افزود: استان قزوین بیش از ۱۷ شهرک صنعتی دارد و همین ظرفیت، ضرورت اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان به شهرک‌های صنعتی، دانش‌بنیان‌کردن واحدهای صنعتی، پیوند کسب‌وکارها با یکدیگر و همچنین ارتباط میان صنایع کوچک و بزرگ را دوچندان می‌کند.

عباسی در ادامه گفت: در مسیر برگزاری این رویداد، از بیش از ۲۴ شرکت کوچک و ۱۲ شرکت بزرگ بازدید و با مدیران آنها نشست‌های تخصصی برگزار شد تا نیازها و مسائل واقعی صنعت احصا شود.

دبیر رویداد ملی «تا ثریا» با اشاره به استقبال صورت‌گرفته اظهار کرد: در این مدت بیش از ۲۶۰ ثبت‌نام انجام شد که پس از پالایش، ۲۰۵ طرح برای داوری ارسال شد. از این تعداد، ۱۱۰ طرح انتخاب و در نهایت ۵۰ طرح فناورانه برگزیده شد که امروز ۱۱ نفر از صاحبان این طرح‌ها ارائه نهایی خواهند داشت و ۳ نفر نیز به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی می‌شوند.

استاندار قزوین نیز در این مراسم با تشریح ظرفیت‌های استان گفت: قزوین استانی برخوردار از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بزرگ در حوزه صنعت، گردشگری و کشاورزی است و بهشت سرمایه‌گذاری ایران به شمار می‌رود.

وی افزود: مهم‌ترین شاخصه صنعت قزوین، تنوع تولید در این استان است. در حال حاضر حدود ۱۰ درصد صنعت کشور در قزوین مستقر است. صنایع غذایی استان بی‌نظیر است، در حوزه صنایع شیمیایی نیز جایگاه ممتازی داریم و ۶۰ درصد شوینده‌های کشور در استان قزوین تولید می‌شود. در صنایع دارویی، قطعه‌سازی و لوازم خانگی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد.

استاندار قزوین با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خاطرنشان کرد: قرار گرفتن قزوین در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب، مزیتی جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز با بندر انزلی برای اتصال به بازار اوراسیا منعقد کرده‌ایم.

وی با اشاره به مدیریت شرایط پس از جنگ تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شد پس از جنگ، ۱۰۰ هزار نفر تعدیل شوند اما اجازه ندادیم این اتفاق رخ دهد. در استان و بر اساس اختیارات ریاست‌جمهوری، مواد اولیه وارد شد تا نیروهای کار تعدیل نشوند.

استاندار قزوین ادامه داد: این استان از زیرساخت‌های مناسبی در حوزه صنعت برخوردار است و همزمان دنبال ایجاد پارک لجستیک کشاورزی هستیم تا بخشی از تولیدات صادر شود، زیرا به ارزآوری نیاز داریم. همچنین ۳۰ درصد روغن نباتی کشور در این استان تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه قزوین در کنار مزیت‌ها، با چالش‌های مهمی نیز روبه‌رو است، گفت: مهم‌ترین چالش استان، بحران آب است. ما از هر ایده‌ای که بتواند بهره‌وری در صنعت و کشاورزی را افزایش دهد، حمایت می‌کنیم. امروز با مشکل آب شرب، افت منابع آب زیرزمینی، ناترازی آب، برق و گاز و نیز مسئله فرونشست مواجه هستیم.

استاندار قزوین اظهار کرد: دشت قزوین یکی از چهار دشت بزرگ کشور است و ۸۰ هزار نفر در این دشت مشغول کار هستند. اگر ایده‌ای بتواند در حل مسائل آب، فرونشست و محیط زیست به استان کمک کند، اقدامی بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی افزود: در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب کرده‌ایم هر طرحی که قرار است به تصویب برسد، ابتدا باید از نظر آب و محیط زیست بررسی شود و تنها در صورت تأیید، مجوز دریافت کند.

استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی فناوری در صنایع استان گفت: بسیاری از صنایع ما در قزوین از فناوری به‌روز برخوردار نیستند. دولت چهاردهم در استان بنا دارد میان صنعت، گردشگری و دانشگاه پیوندی مؤثر ایجاد کند. باید از ظرفیت هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها و دانشجویان، به‌ویژه در رشته‌های تخصصی، برای توسعه صنعت بهره بگیریم.

وی ادامه داد: بهره‌وری، هم ارزش افزوده را افزایش می‌دهد و هم مسیر توسعه را هموار می‌کند. امروز دنیا از برخی از این مسائل عبور کرده اما ما همچنان باید برای حل آنها تلاش کنیم. از نخبگان، دانشگاهیان و صاحبان ایده می‌خواهیم برای رفع مسائل قزوین پیشنهادهای عملیاتی ارائه دهند.

در ادامه این مراسم، سردار رفیعی‌آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین، با اشاره به جایگاه علم و فناوری در منظومه فکری انقلاب اسلامی گفت: در ایام شهادت امام شهید قرار داریم و یکی از برجسته‌ترین نقش‌آفرینی‌های ایشان، دفاع از علم و فناوری بود؛ نقشی که تنها به دوران رهبری محدود نمی‌شود، بلکه در دوران ریاست‌جمهوری و دفاع مقدس نیز به‌وضوح دیده می‌شد.

وی افزود: تلاش همیشگی ایشان این بود که ایران روی پای خود بایستد. ایشان از بنیان‌گذاران زیرساخت‌های علمی کشور بودند و همواره از بومی‌سازی دانش حمایت کردند. محصول علمی ما باید به کمک صنعت بیاید و مسائل کشور را حل کند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با بیان اینکه دشمن به دنبال ضربه‌زدن به علم و دین است، تصریح کرد: غلبه بر دشمنان تنها با علم، دانایی، مجاهدت و استمرار در این مسیر ممکن است. هر اقدامی که در مسیر ساختن کشور، تربیت نیروی انسانی و توسعه علمی استمرار داشته باشد، مصداق مجاهدت است.

وی ادامه داد: سپاه نیز در مسیر تعریف مأموریت‌های خود، صرفاً به دانش نظری اکتفا نکرده بلکه علم را در میدان عمل، تجربه و بومی‌سازی کرده است. جمهوری اسلامی دانش را فراگرفت اما به دانش بیرون وابسته نماند و آن را بومی کرد.

سردار رفیعی‌آتانی گفت: شناخت دقیق محیط پیرامونی، تاریخ، جغرافیا و فناوری، لازمه قدرت‌سازی است و جمهوری اسلامی توانسته با تکیه بر این مؤلفه‌ها، ظرفیت‌های جغرافیایی خود را به قدرت بازدارنده تبدیل کند.

در پایان این مراسم، از مادر شهیدان رستمی و پدر شهید عزیزی تقدیر شد و همچنین از شهدای جنگ ۴۰ روزه تجلیل به عمل آمد.