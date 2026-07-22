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فرماندار کاشمر گفت: روند طولانی صدور مجوزها و بوروکراسی، از مهمترین موانع توسعه فعالیت واحدهای فناور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر در نشست صمیمی با مدیران و فعالان واحدهای فناور شهرستان گفت:برای رونق تولید و حمایت از ایدههای نوآورانه، ناگزیر هستیم فرآیندهای اداری را تسهیل کنیم و از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت شرکتهای دانشبنیان جلوگیری شود.
قربانی افزود: هیچ مدیر یا دستگاه اجرایی نباید مانعی بر سر راه فعالیت واحدهای فناور ایجاد کند و همه دستگاهها موظف هستند با رویکرد حمایت از تولید و اقتصاد دانشبنیان، زمینه تسریع در صدور مجوزها و ارائه خدمات را فراهم کنند.
در این نشست، فعالان حوزه فناوری همچنین کمبود فضای استقرار و نبود زیرساختهای مناسب برای توسعه فعالیتهای کارگاهی و اداری را از مهمترین چالشهای خود عنوان کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این جلسه، هماکنون ۳۰ واحد فناور و سه شرکت دانشبنیان در مرکز رشد فناوری کاشمر فعالیت میکنند.