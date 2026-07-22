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استاندار آذربایجان غربی گفت: امنیت پایداراستان الگویی موفق در کشور است و این امر با خدمت، بازسازی و تکریم مدافعان امنیت تقویت میشود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه نظم و امنیت استان به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار و آخرین مسائل حوزه نظم، امنیت، پشتیبانی از مدافعان امنیت و روند اجرای برنامههای بازسازی و خدماترسانی مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با گرامیداشت ایثار و جانفشانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت کشور، گفت: نیروهای مسلح و فراجا با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش مردم را حفظ کردند و قدردانی از این مجاهدتها وظیفه همه مسئولان است.
رضا رحمانی با اشاره به برنامههای حمایتی استان از کارکنان فراجا، افزود: در آذربایجانغربی هیچ مانعی برای توسعه و بهسازی فضاهای اداری فرماندهی انتظامی وجود ندارد و این موضوع با جدیت در دستورکار مدیریت استان قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه امنیت پایدار آذربایجانغربی الگویی موفق در کشور است، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر اجرای مصوبات، تسریع در روند اقدامات و تأمین هرچه بهتر رفاه و امکانات کارکنان فراجا در حوزههای اداری و معیشتی در دستورکار خواهد بود.