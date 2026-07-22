پیکر‌های مطهر دو شهید تجاوز هوایی دشمن به بندرعباس در شهر‌های تیران وکرون و ورنامخواست در استان اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر‌های مطهر شهیدان شاهین لطف‌آذر و محمد سلطانی، از مهندسان شرکت نفت و گاز جنوب که در حمله دشمن در بندرعباس به شهادت رسیدند، در شهرستان تیران و کرون و شهر ورنامخواست تشییع و در زادگاهشان به خاک سپرده شدند.

مردم شهرستان تیران و کرون و شهر ورنامخواست با حضوری پرشور در آیین بدرقه این دو شهید، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با شعار‌های حماسی، پیام وحدت، انسجام و ایستادگی ملت ایران تا عقب‌نشینی دشمن را به تماشا گذاشتند.

پیکر مطهر شهید محمد سلطانی در گلستان شهدای شهر تیران و پیکر مطهر شهید شاهین لطف‌آذر در گلستان شهدای شهر ورنامخواست به خاک سپرده شد.