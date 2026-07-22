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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رباطکریم از بازسازی و بهرهبرداری مجدد از ۵ حلقه چاه آب خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف تضمین پایداری توزیع آب شرب در روزهای گرم تیرماه و رفع اختلالات ناشی از نقص فنی تجهیزات صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رباطکریم از بازسازی و بهرهبرداری مجدد از پنج حلقه چاه آب در این شهرستان خبر داد.
سینا سالمی در تشریح این اقدام اظهار داشت: به دلیل بروز نقص فنی، سوختن الکتروپمپها و مشکلات تأسیساتی در پنج حلقه چاه (به شمارههای ۱، ۳، ۱۸، ۲۱ و ۲۲)، این تجهیزات موقتاً از مدار خارج شده بودند که این امر موجب اختلال در برنامه تأمین و توزیع آب شرب شده بود.
وی افزود: با مساعدت معاونت بهرهبرداری و توسعه آب و اقدام سریع نیروهای فنی، عملیات تخلیه، نصب مجدد و تعویض قطعات معیوب و الکتروپمپهای شناور در هفته پایانی تیرماه انجام شد. در نتیجه این اقدامات، این چاهها با دبی ۵۵ لیتر بر ثانیه مجدداً وارد مدار بهرهبرداری شدند.
مدیر آب و فاضلاب رباطکریم تأکید کرد که تمامی هزینههای این عملیات از محل اعتبارات جاری و داخلی تأمین شده است. وی همچنین با قدردانی از تلاشهای کارکنان حوزه بهرهبرداری، از شهروندان محترم خواست تا در روزهای گرم جاری، مدیریت مصرف آب شرب را جدی بگیرند تا توزیع پایدار و با فشار مناسب در سطح شهر تداوم یابد.