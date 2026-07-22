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با هدف ارتقای زیرساختهای خدماتی در آستانه پیادهروی اربعین، دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه پیرانشهر مستقر شد. بر اساس این طرح جدید، متقاضیان و زائران میتوانند پس از ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی، کارت سوخت خود را در بازه زمانی کمتر از ۴۸ ساعت دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب، از استقرار دومین دستگاه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در ناحیه پیرانشهر خبر داد.
وی تأکید کرد که این اقدام با هدف تسهیل خدماترسانی به زائران اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین و همچنین کاهش زمان انتظار شهروندان منطقه صورت گرفته است.
رحمت حاجیزاده، در این خصوص توضیح داد: متقاضیان میتوانند با ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی
fcs.niopdc.ir و مراجعه به ناحیه پیرانشهر، کارت سوخت خود را در مدت زمانی کمتر از ۴۸ ساعت دریافت نمایند.
او با اشاره به روند اجرای طرح صدور آنی، افزود: این طرح که از اواخر سال گذشته فعال شده، هماکنون در دو ناحیه مرکزی و پیرانشهر در حال فعالیت است و دسترسی آسانتر مردم و زائران به خدمات سوخترسانی را تضمین میکند.
شایان ذکر است مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر، یکی از اصلیترین مسیرهای تردد زائران اربعین به سمت عراق محسوب میشود که سالانه میزبان حجم عظیمی از زائران استانهای مختلف کشور است. راهاندازی این تجهیزات در آستانه اربعین، بخشی از برنامههای دولت برای تقویت زیرساختهای خدماتی در مرزهای پرتردد کشور است.