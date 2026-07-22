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با توجه به آمار افزایش مصرف بنزین، کارشناسان و مردم بهرتین راهکار مدیریت مصرف را گسترش استفاده از حمل و نقل عمومی میدانند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مصرف بنزین از ابتدای امسال تا کنون روزانه ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است و روند مصرف، روندی افزایشی است در حالیکه تولید روزانه بنزین ۱۰۹ میلیون لیتر در روز است.
این خبر را ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد و گفت: توزیع بنزین حتی به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز هم رسیده که تردد بالا، خودروهای فرسوده و خودروهای پرمصرف در این آمار بسیار نقش دارند.
همه این آمارها ضرورت مصرف بهینه بنزین را به ما گوشزد میکند، مردم راهکار را در استفاده از حمل و نقل عمومی میدانند.
تیر سال ۱۴۰۵ نسبت به تیر ۱۴۰۴، مصرف بنزین ۱۱ میلیون لیتر در کشور افزایش داشته است.
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