به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میلاد فرخان افزود: بیش از پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از این محل به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداری‌ها و امور عشایر واریز شده است.

وی اضافه کرد: این افزایش چشمگیر در پرداختی ها، حاصل همکاری گسترده مؤدیان مالیاتی و عملکرد مطلوب مجموعه وصول درآمد‌های استان است، موضوعی که نقش مستقیمی در تسریع طرح‌های عمرانی و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهر‌ها و روستا‌های کهگیلویه و بویراحمد داشته است.

فرخان با تفکیک مبالغ توزیع شده، بیان کرد: از مجموع پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال واریزی، سهم شهرداری‌ها هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال، دهیاری‌ها هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، فرمانداری‌ها (برای روستا‌های فاقد دهیاری) ۳۰۰ میلیارد ریال و امور عشایر نیز ۵۳۰ میلیارد ریال بوده است که نشان دهنده توزیع متوازن منابع بین نقاط شهری و روستایی استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد بر استفاده بهینه و شفاف این منابع توسط شهرداران، دهیاران و مسئولان امور عشایر تأکید کرد و گفت: انتظار میرود این درآمد‌ها صرفاً در مسیر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، عمران شهری و بهبود معیشت جامعه عشایری هزینه شود.

فرخان اضافه کرد: آگاهی بخشی صحیح و به موقع از نحوه مصرف درآمد‌های حاصل از مالیات و تشریح کارکرد‌ها و آثار پرداخت آن از سوی رسانه‌های ارتباط جمعی منجر به همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات دارد.

کهگیلویه وبویراحمد با ۷۱۳ هزار نفر جمعیت دارای ۱۷ شهرداری و حدود ۵۵۰ دهیاری است.

این استان ۷۲۶ هزار نفری بیش از ۵۰ هزار مودی مالیاتی دارد