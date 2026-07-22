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مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده به دستگاههای اجرایی استان در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، میلاد فرخان افزود: بیش از پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از این محل به شهرداریها، دهیاریها، فرمانداریها و امور عشایر واریز شده است.
وی اضافه کرد: این افزایش چشمگیر در پرداختی ها، حاصل همکاری گسترده مؤدیان مالیاتی و عملکرد مطلوب مجموعه وصول درآمدهای استان است، موضوعی که نقش مستقیمی در تسریع طرحهای عمرانی و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به شهرها و روستاهای کهگیلویه و بویراحمد داشته است.
فرخان با تفکیک مبالغ توزیع شده، بیان کرد: از مجموع پنج هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال واریزی، سهم شهرداریها هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال، دهیاریها هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری) ۳۰۰ میلیارد ریال و امور عشایر نیز ۵۳۰ میلیارد ریال بوده است که نشان دهنده توزیع متوازن منابع بین نقاط شهری و روستایی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد بر استفاده بهینه و شفاف این منابع توسط شهرداران، دهیاران و مسئولان امور عشایر تأکید کرد و گفت: انتظار میرود این درآمدها صرفاً در مسیر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، عمران شهری و بهبود معیشت جامعه عشایری هزینه شود.
فرخان اضافه کرد: آگاهی بخشی صحیح و به موقع از نحوه مصرف درآمدهای حاصل از مالیات و تشریح کارکردها و آثار پرداخت آن از سوی رسانههای ارتباط جمعی منجر به همکاری و مشارکت بیشتر مردم در پرداخت مالیات دارد.
کهگیلویه وبویراحمد با ۷۱۳ هزار نفر جمعیت دارای ۱۷ شهرداری و حدود ۵۵۰ دهیاری است.
این استان ۷۲۶ هزار نفری بیش از ۵۰ هزار مودی مالیاتی دارد