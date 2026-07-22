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طرح نظارت و بازرسی بر خالص فروشی میوه از میدان میوه و تره و بار تا مشتریان در اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد محمدی مسئول قرارگاه متمرکز نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان گفت: طرح خالص فروشی میوه در میدان میوه و تره و بار اصفهان اجرا نمیشود و طبق ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۸ قانون نظام صنفی باید خالص فروشی اجرا شود و در غیر این صورت با متخلفان برخورد شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیزگفت: پول سبد یکبار با کشاورزان حساب میشود و یکبار با مشتریان و این خلاف قانون است.
حسین ایزدی افزود: این رویه باید در یک هفته در میدان اصلاح شود در غیر این صورت با اتحادیه و واحدهای صنفی برخورد میشود.
وی از راه اندازی شعبه گشت تعزیرات در میدان میوه و تره بار، برای نظارت دقیقتر خبر داد.
طباطبایی بازرس اصناف هم گفت: طبق قانون، واحدهای فروشنده باید قیمت سبدها را از مشتریان کم کنند و هر واحد متخلفی که مردم معرفی کنند پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی میشود.