پخش زنده
امروز: -
مداحان و سخنرانان در عمود ۹۰۹ نجف تا کربلا روضه خوانی و مداحی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با ایام اربعین حسینی مراسم «روضهخوانی و عزاداری» با حضور جمعی از مداحان و سخنرانان در موکب عمود ۹۰۹ مسیر نجف تا کربلا برگزار میشود. این مراسم از جمعه ۲ مرداد تا یکشنبه ۱۱ مرداد (نهم تا هجدهم صفر) ادامه دارد و برنامههای آن ظهرها پس از نماز عصر و شبها پس از نماز عشاء برگزار خواهد شد.
حججالاسلام عابدی، پناهیان و میرباقری از سخنرانان این مراسم هستند و مداحانی همچون محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، سیدمهدی حسینی، فرید بذرافشان، محمدحسین محمدیپناه و سیدعلی حسینی به مرثیهخوانی خواهند پرداخت.