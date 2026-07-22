به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هم‌زمان با ایام اربعین حسینی مراسم «روضه‌خوانی و عزاداری» با حضور جمعی از مداحان و سخنرانان در موکب عمود ۹۰۹ مسیر نجف تا کربلا برگزار می‌شود. این مراسم از جمعه ۲ مرداد تا یکشنبه ۱۱ مرداد (نهم تا هجدهم صفر) ادامه دارد و برنامه‌های آن ظهر‌ها پس از نماز عصر و شب‌ها پس از نماز عشاء برگزار خواهد شد.

حجج‌الاسلام عابدی، پناهیان و میرباقری از سخنرانان این مراسم هستند و مداحانی همچون محمدحسین پویانفر، سیدرضا نریمانی، سیدمهدی حسینی، فرید بذرافشان، محمدحسین محمدی‌پناه و سیدعلی حسینی به مرثیه‌خوانی خواهند پرداخت.