بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده جاجرود در محور قدیم تهران - بومهن و حدفاصل پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری در آزادراه کرج - قزوین سنگین است.



به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صداوسیما ، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده‌ پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین و در برخی از مقاطع محور شهریار - تهران نیمه‌سنگین گزارش شده است.

‌تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.