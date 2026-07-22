رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بر اساس رتبه‌بندی‌های معتبر RUR، دانشگاه آزاد اسلامی روند صعودی و رو به رشدی داشته و با ارتقا از رتبه ۹۳ سال گذشته، امسال در جایگاه ۹۰ و در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر بیژن رنجبر در جلسه بررسی پیش بینی بودجه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان در جنوب کشور، از خداوند متعال، پیروزی و سربلندی برای رزمندگان و نیرو‌های پرتوان مسلح جمهوری اسلامی مسئلت می‌نماییم.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در ارزیابی‌های بین‌المللی اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس رتبه‌بندی‌های معتبر RUR، دانشگاه آزاد اسلامی روند صعودی و رو به رشدی داشته و با ارتقا از رتبه ۹۳ سال گذشته، امسال در جایگاه ۹۰ و در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در عرصه پژوهش و اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند یک جهش جدی و چشمگیر در سال جاری هستیم تا بتوانیم نقص‌های گذشته را جبران کنیم و دانشگاه را به تراز اقتصادی و علمی شایسته خود برسانیم.