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هفتمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» با محوریت «آسیب شناسی نقد تئاتر ایران طی سالهای اخیر» با حضور سه پژوهشگر شناخته شده تئاتر کشورمان به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین برنامه از مجموعه رویدادهای «جمعههای تئاتر شهر» عصر روز جمعه دوم مرداد با محوریت «آسیب شناسی نقد تئاتر ایران طی سالهای اخیر» در حضور سه منتقد و مدرس شناخته شده تئاتر کشورمان به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
سعید اسدی مدرس دانشگاه، پژوهشگر و منتقد، رامتین شهبازی منتقد، مدرس، پژوهشگر و عضو انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر ایران و رضا آشفته منتقد، پژوهشگر، روزنامه نگار و عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران کارشناسانی هستند که در هفتمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» درباره مسائل و آسیبهای مرتبط با جریان نقد تئاتر در کشورمان به ارائه نقطه نظراتشان میپردازند.
هفتمین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» با موضوع «آسیب شناسی نقد تئاتر در سالهای اخیر» ساعت ۱۷ روز جمعه ۲ مرداد در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقهمندان و مخاطبان رایگان است.
اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست (بخش اول) با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانههای دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان»، برگزاری مراسم یادبود زنده یاد بهناز نازی و زنده یعقوب صباحی از بازیگران فقید تئاتر با نمایش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، پخش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادر برهانی مرند، پخش فیلم مستند «تمرین آخر» به کارگردانی زنده یاد ناصر تقوایی و سخنرانی محمدحسین ناصربخت، رونمایی از نمایشنامه و کتاب «دشمن زن» به نویسندگی توفیق الحکیم و کارگردانی رحمت امینی از جمله رویدادهایی بوده که طی هفتههای گذشته در قالب پروژه «جمعههای تئاتر شهر» برگزار شد.
ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که طی آن برنامه هایی، چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «اکران آثار سینمایی مستند مرتبط با حوزه تئاتر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.