نشست تخصصی افزایش سواد رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در صداوسیمای لرستان با هدف تبیین راهکار‌های مقابله با جنگ ترکیبی دشمن برگزار شد.

مدیرکل صداوسیمای لرستان بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی با رسانه تأکید کرد و افزود: رسانه استانی با رویکرد قرارگاهی و بدون نگاه تشریفاتی، در کنار همه دستگاه‌هاست تا با بازنمایی خدمات و تقویت انسجام اجتماعی در جنگ ترکیبی دشمن آمریکایی_صهیونی، هزینه‌های ناشی از جنگ روانی را کاهش و نقشه‌های دشمن در این زمینه را خنثی کند.





حامد فاتحی در ادامه پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات مسئولین و برخی رسانه‌های مدعو به تداوم برگزاری این جلسات تاکید کرد و افزود: وحدت، امید آفرینی و حفظ آرامش جامعه، مهمترین اولویت در شرایط فعلی است که میبایست

همه دستگاه‌ها و رسانه‌های موثر استان با رصد، تحلیل و اقدام وبه هنگام و هماهنگ و هم افزا، نقش تاریخی خود در این برهه زمانی حساس را به بهترین نحو ایفا کنند.

امام جمعه موقت خرم‌آباد نیز در این نشست با تبیین استراتژی دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی، تأکید کرد: امروز دشمن تمرکز خود را بر جنگ شناختی معطوف کرده و مسئولان موظف‌اند پیش از آنکه دشمن روایت دروغین خود را بسازد، اطلاعات دقیق را در اختیار مردم قرار دهند.

حجت‌الاسلام بهروز شمسی فر، اطلاع‌رسانی سریع و دقیق دستگاه‌ها را تنها راه خنثی‌سازی شایعه‌سازی‌های دشمن دانست.

همچنین حیدری معاون دادستان مرکزلرستان، از الزام بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی به ایجاد «واحد پایش فضای مجازی» جهت رصد لحظه‌ای اخبار و مدیریت روایت‌ها خبر داد.

سرهنگ پیرحیاتی، رئیس پلیس فتا نیز با هشدار نسبت به جرایم سایبری، از شهروندان خواست اخبار را صرفاً از منابع رسمی پیگیری کرده و از انتشار اطلاعات شخصی در فضا‌های غیرمطمئن خودداری کنند.

در پایان برگزاری منظم جلسات و هم افزایی بیش از پیش مورد تاکید اعضاء قرار گرفت.