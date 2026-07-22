به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کشت آفتابگردان در سه هزار و هفتصد هکتار از مزارع خراسان شمالی که در دو گروه دانه‌های آفتابگردان‌های روغنی با حدو هزار و ۵۰۰ هکتار سطح کشت و دانه‌های آجیلی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار است.

از هر هکتار مزرعه آفتابگردان تا یک تن و ۲۰۰ کیلو محصول آفتابگردان برداشت می‌شود.

آفتابگردان، محصولی کم آب بر است که سال‌های اخیر، گزینه‌ای مهم در اصلاح الگوی کشت بوده و جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های کشاورزی خراسان شمالی پیدا کرده. خراسان شمالی، رتبه سوم کشت آفتابگردان در کشور را دارد.

کشاورزان از نبود بازار مشخص برای خرید تضمینی این محصول و نبود صنایع تبدیلی و کارخانه روغن کشی برای ایجاد ارزش افزوده گلایه دارند.

آفتابگردان محصولی کم آب طلب است که علاوه بر تخمه و روغن آن هم استحصال و روانه بازار می‌شود.

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