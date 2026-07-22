پخش زنده
امروز: -
کشت آفتابگردان در استان امسال از اردیبهشت ماه آغاز شده و اواسط مردادماه برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کشت آفتابگردان در سه هزار و هفتصد هکتار از مزارع خراسان شمالی که در دو گروه دانههای آفتابگردانهای روغنی با حدو هزار و ۵۰۰ هکتار سطح کشت و دانههای آجیلی حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار است.
از هر هکتار مزرعه آفتابگردان تا یک تن و ۲۰۰ کیلو محصول آفتابگردان برداشت میشود.
آفتابگردان، محصولی کم آب بر است که سالهای اخیر، گزینهای مهم در اصلاح الگوی کشت بوده و جایگاه ویژهای در برنامههای کشاورزی خراسان شمالی پیدا کرده. خراسان شمالی، رتبه سوم کشت آفتابگردان در کشور را دارد.
کشاورزان از نبود بازار مشخص برای خرید تضمینی این محصول و نبود صنایع تبدیلی و کارخانه روغن کشی برای ایجاد ارزش افزوده گلایه دارند.
آفتابگردان محصولی کم آب طلب است که علاوه بر تخمه و روغن آن هم استحصال و روانه بازار میشود.