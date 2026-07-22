کارشناس هواشناسی با اشاره به احتمال بارندگی در نیمه شمالی کشور، به کشاورزان توصیه کرد اقداماتی مانند سمپاشی و یا برداشت محصولاتی که قرار است ذخیره شوند را به پس از باران موکول کنند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، هامون مکوندی، کارشناس هواشناسی با استناد به داده ها و نمودارهای تخصصی هواشناسی تصریح کرد؛ در چهار روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

وی افزود: به کشاورزان گرامی توصیه می‌کنیم در این مناطق از آبیاری مزارع و باغات خودداری کنند و مسیر زهکشی مزارع و باغات را پاکسازی کنند تا از تجمع آب در اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

کارشناس هواشناسی درباره آب و هوای سایر نقاط کشور گفت: دریای خزر مواج خواهد بود و فعالیت استخر‌های پرورش ماهی و قفس‌های دریایی و همچنین صیادان باید با احتیاط بیشتری همراه باشد.

مکوندی تصریح کرد: در روزهای آتی دمای هوا در نیمه شمالی کشور کاهش خواهد یافت.