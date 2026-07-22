اعزام دومین موکب اردبیل به همایش جهانی اربعین در عراق

موکِبِ حضرت فاطمه معصومه، دومین در مشگین شهر، و یکی از ۲۰ موکِبِ استان اردبیل است که، امسال پنجمین سالِ پیاپیِ با استقرار در کشور عراق، به حاضران در همایشِ جهانیِ اربعین و زائرانِ اباعبدا...الحسین علیه السلام، خدمت رسانی می کند.