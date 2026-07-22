به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره بهزیستی شهرستان آباده گفت: نمایشگاه هنری و صنایع دستی شامل معرق، منبت، گلیم بافی، جاجیم، عروسک سازی، نقاشی روی بوم و تولیدات روستایی به همت ۲۲ نفر از معلولان در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده برپا شده است.

عباس یعقوبی افزود: بیش از سه هزار معلول زیر پوشش بهزیستی هستند که با ظرفیت‌های تسهیلات و سرمایه کار در اختیار معلولان شهری و روستایی در قالب توانمندبخشی مبتنی بر جامعه فعالیت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی آباده بیان کرد: نمایشگاه دستاورد‌های معلولان به مدت سه روز در نگارخانه استاد ذوالفنون آباده صبح و عصر برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.