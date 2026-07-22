بیش از ۵۴۰ کارتن انبه به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نائین کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت:در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی، مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ محمدرضا براهیمی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۴۰ کارتن انبه قاچاق بدون مدارک قانونی و گمرکی را به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کشف کردند.

وی ادامه داد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ محمدرضا براهیمی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا گفت: قاچاق، علاوه بر وارد کردن خسارت به اقتصاد کشور وتولید داخلی، سلامت و امنیت بازار مصرف را نیز تهدید می‌کند و پلیس با هرگونه جابه‌جایی و عرضه کالای قاچاق مطابق قانون برخورد خواهد کرد.