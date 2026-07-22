وزیر راه و شهرسازی با حضور در بندر بوشهر ضمن بررسی میدانی ظرفیت‌ها و توان عملیاتی و روند فعالیت‌های این بندر، بر تسریع در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا‌ها و ارائه خدمات دریایی و بندری تأکید کرد.



به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صداوسیما فرزانه صادق در حاشیه این بازدید، هدف از حضور در بندر بوشهر را بررسی میدانی ظرفیت‌های موجود و شتاب‌بخشی به فرآیند تخلیه و بارگیری کالا در شرایط ویژه کنونی عنوان کرد.

وی گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات پیش‌بینی‌شده تلاش می‌شود تمامی امور مرتبط با بنادر با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود تا کالا‌های اساسی و سایر کالا‌های مورد نیاز کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد، تخلیه و ترخیص شوند.

صادق با تأکید بر جایگاه راهبردی بنادر در زنجیره تأمین کشور افزود: بنادر به‌عنوان خط مقدم تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های کشور نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصاد و آرامش بازار دارند و تداوم فعالیت روان و بدون وقفه آنها از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان از تلاش کارکنان، مدیران و فعالان حوزه دریایی و بندری بوشهر قدردانی کرد و گفت: بنادر استان بوشهر در شرایط حساس اخیر با استمرار فعالیت شبانه‌روزی نقش بی‌بدیلی در حفظ جریان تجارت دریایی و پشتیبانی از اقتصاد کشور ایفا کردند.

صادق همچنین با اشاره نقش ارزنده بنادر استان بوشهر در جنگ ۴۰ روزه افزود: فعالیت و پویایی این بنادر در تخلیه و بارگیری و تردد منظم مسافران در بین بنادر کارنامه درخشان و نمادی از ایستادگی و مقاومت در جبهه اقتصادی بود.

وی ابراز امیدوار کرد بنادر استان بوشهر با نقش‌آفرینی بیش از پیش بتوانند جایگاه راهبردی خود را در شرایط خاص کنونی به عرصه ظهور برسانند.

در این بازدید، محمد شکیبی نسب معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای مجتمع بندری نگین، ظرفیت‌های عملیاتی، تخلیه و بارگیری کالا‌ها و ورود و خروج کشتی‌ها در بندر بوشهر و اقدامات انجام‌شده برای تسریع در ارائه خدمات بندری را ارائه کرد.