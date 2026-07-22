محمد مهدی سیار، شاعر، درباره میهن و تجاوز دشمن به خاک وطن و ضرورت مقاومت دربرابر ظالمان شعری سروده است.

ای خانۀ دلخواه من، ای میهن دلبند! ...

ای خانۀ دلخواه من، ای میهن دلبند! ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد مهدی سیار، شاعر، درباره میهن و تجاوز دشمن به خاک وطن و ضرورت مقاومت دربرابر ظالمان شعری سروده است.

ای خانۀ دلخواه من، ای میهن دلبند!

ای دامنۀ شادی و آزادی و پیوند!

گشتیم به هر سوی و گذشتیم به هر کوی

بهر تو ندیدیم هماورد و همانند

از خویش ندانیمش و از پیش برانیم

آن را که به ویرانی‌ خاکت شده خرسند

دشمن پی تاراج تو ای گنج زمانه!

یک روز به تیغ آید و یک روز به لبخند

یک روز به تحریم کند قصد حریمت

یک روز دهد دست که بر پای نهد بند

هم، دست فرا برده که دستت بفشارد

هم، چنگ فرو برده به خون تو هر از چند

هرگز ندهی تن، تو به این بند و به آن ننگ

هرگز نشوی خام به لبخند و به ترفند

خواری نکشد سرو کهن از تبر و تیغ

سر خم نکند با تشَر باد دماوند