به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی و در گروه اول فاطمه امینی و شرمینه چهل امیرانی با ۵۷۵ امتیاز به ترتیب در رده بیست و دوم و بیست و سوم ایستادند و در گروه دوم نجمه خدمتی با ۵۷۸ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد. به این ترتیب هر سه نماینده کشورمان راهی دور بعد شدند. رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر بانوان فردا ادامه دارد.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.