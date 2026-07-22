به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه گفت: با هدف صیانت از منابع ملی و در راستای اجرای طرح‌های تشدید مقابله با عرضه، نگهداری و جابه‌جایی غیرقانونی سوخت مأموران انتظامی این فرماندهی رصد و پایش محور‌های مواصلاتی شهرستان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ احسان بدیعیان با اشاره به عملیات ضربتی پلیس در ۴۸ ساعت گذشته افزود: مأموران در پی اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به شناسایی و توقیف ۲ دستگاه کامیونت مخصوص حمل سوخت و ۲ دستگاه خودروی وانت‌بار مشکوک شدند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های دقیق تخصصی، حدود چهار هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل بدون مجوز‌های قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع کشف و ضبط شد.

بدیعیان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تاراج سرمایه‌های ملی، گفت: در مجموع چهار متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی از مردم خواست:در صورت مشاهده هرگونه تحرک مشکوک در خصوص قاچاق کالا و سوخت، موضوع از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.