معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور احکام جداگانه، رئیس، دبیر و اعضای کمیته مدیریت تعهدات دولت را در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در احکام صادر شده از سوی «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آمده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی/ سرکار عالی و در راستای اجرای مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس/ دبیر/ عضو کمیته مدیریت تعهدات دولت سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در «چارچوب قانون اساسی»، «اهداف سند چشم‌انداز»، «سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (رضوان‌الله‌علیه)»، «قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی» و با اتخاذ تدابیر مناسب، در انجام مأموریت‌های محوله موفق و مؤید باشید.»

بر اساس احکام صادرشده از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «محمد قاسمی» به‌عنوان رئیس کمیته؛ «نیلوفر دمنه» به عنوان دبیر کمیته؛ «محمود ملکوتی‌خواه»، به عنوان عضو ناظر و «مهدی ابراهیمی» و «امرالله قدیری» به‌عنوان اعضای کمیته مدیریت تعهدات دولت سازمان برنامه و بودجه کشور، منصوب شده‌اند.