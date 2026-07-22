به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تردد زائران در ایام اربعین و قرارگیری لرستان در مسیر مواصلاتی به مرز مهران، عملیات ویژه‌ای برای ارتقای ایمنی محور‌های استان در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال اجراست.

داریوش اسدزاده افزود: هم اکنون سه گروه خط‌کشی امانی و شش گروه نصب علائم به صورت پیمانی در محور‌های منتهی به مرز مهران فعال هستند؛ همچنین ادارات راهداری شهرستان‌های تابعه با استفاده از ظرفیت امانی، ماشین‌آلات تخصصی و پرسنل مجرب، بهسازی و ایمن‌سازی محور‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان در تشریح اقدامات صورت‌گرفته گفت: خط‌کشی ۱۵۵۰ کیلومتر از محورها، نصب ۲۱ هزار انواع تابلو و علائم افقی و عمودی، نصب ۷ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی)، تعمیر و نصب ۸ کیلومتر گاردریل، به‌روز‌رسانی سیستم‌های روشنایی ۲۰۰ کیلومتر، احداث روشنایی نقطه‌ای در ۲ نقطه (مناطق بلوران و ورودی زاغه) و اصلاح ۴ نقطه پرحادثه (جلگه، گردنه شهید داراب کوشکی، دوآب الشتر و گردنه نعل‌شکسته) از جمله این اقدامات است.

اسدزاده در پایان خاطرنشان کرد: همه اقدامات مذکور با هدف کاهش حوادث جاده‌ای و فراهم‌نمودن سفری ایمن و آرام برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) انجام شده و تیم‌های عملیاتی تا پایان طرح اربعین با آمادگی کامل در جاده‌های استان مستقر خواهند بود.