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مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده جاده سلامتی و منطقه آبشار شاهرود، نشانهای از پویایی زیستبوم این منطقه است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علیاکبر قربانلو، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شاهرود، با تأکید بر ارزش بالای این گونه شاخص حیاتوحش،گفت: شماری از طبیعتدوستان موفق به رویت این پلنگ در زیستگاههای طبیعی حاشیه شهر شدهاند.
قربانلو با اشاره به ضرورت رعایت اصول همزیستی با حیاتوحش، از شهروندان خواست در صورت مشاهده گونههای گوشتخوار، ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از هرگونه تجمع، ایجاد سر و صدا، تعقیب یا نزدیک شدن به حیوان بهشدت خودداری کنند.
وی همچنین تأکید کرد که شهروندان میتوانند جهت انجام اقدامات کارشناسی و حفاظتی، مشاهدات خود را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا مستقیماً با اداره حفاظت محیطزیست شاهرود به اطلاع مسئولان برسانند.