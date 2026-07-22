

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی با تضعیف پر ارتفاع جنب حاره تا جمعه روند تغییرات دما کاهشی است و از شدت گرمای هوا تا حدودی کاسته می‌شود.

زارعی افزود: همچنین تا اوایل هفته آینده مقداری از شدت ناپایداری‌ها و سرعت وزش باد هم کم می‌شود.

وی گفت: همچنان در مرز شرقی و مناطق مستعد تحت تاثیر باد‌های ۱۲۰ روزه گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۱۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و طبس و دهسلم به صورت مشترک با حداکثر دمای ۴۶ گرم‌ترین مناطق خراسان جنوبی بوده است.

نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی ۳۵ و ۲۱ درجه سیلسیوس بوده است.

بیشترین سرعت وزش باد ۲۴ ساعت گذشته را درح با ۱۲۲ کیلومتر بر ساعت ثبت کرده است.