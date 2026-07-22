

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال بانوان زیرنظر مربیان ملی از ۲۵ الی ۲۹ تیرماه در کمپ تیم های ملی واقع در استان تهران برگزار خواهد شد تا برترین بازیکنان جهت حضور در تیم ملی زیر ۱۷ سال دختران انتخاب شوند. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال کشورمان با تیم های چین تایپه، لائوس و کامبوج همگروه شدند و درمهرماه باید در رقابتهای جام ملت های اسیا به مصاف هم بروند