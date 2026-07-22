مدیرکل ثبت‌احوال قم گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، ثبت ازدواج در استان ۲۸ درصد افزایش و آمار طلاق ۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل ثبت‌احوال قم گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری، ۲ هزار و ۳۲۶ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۸ درصد افزایش داشته است، در همین مدت نیز ۵۶۱ واقعه طلاق ثبت شده که کاهش ۶ درصدی را نشان می‌دهد.

منوچهر تیموری افزود: در این مدت، سه هزار و ۶۶۰ واقعه ولادت در استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش داشته است. از این تعداد، سه هزار و ۵۲۹ مورد تک‌قلوزایی، ۵۸ مورد دوقلوزایی و پنج مورد سه‌قلوزایی بوده است.

وی با اشاره به ثبت یک‌هزار و ۷۴۸ واقعه وفات در سه‌ماهه نخست امسال، گفت: آمار وفات نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل ثبت‌احوال قم همچنین اعلام کرد: «علی»، «امیرعلی» و «محمدحسین» پرطرفدارترین نام‌های پسران و «فاطمه»، «زهرا» و «زینب» پرطرفدارترین نام‌های دختران در سه‌ماهه نخست امسال در استان قم بوده‌اند.