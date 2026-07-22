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در چهارمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی در سال جدید، ۵۵ طرح سرمایهگذاری از کشورهای مختلف و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش مجموع ۱۷۸ میلیون دلار تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در این جلسه تعداد ۶۱ درخواست سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله سرمایهگذاری در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر، غذا و دارو، راه و ساختمان، خودروئی، ارتباطات، نساجی و دیگر بخشهای صنعتی و از کشورهای مختلف از جمله کانادا، آلمان، اسپانیا، دانمارک، یونان، قبرس، چین، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عراق و ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت، اعضای هیئت پس از بررسیهای فنی و اقتصادی، با ۵۵ درخواست از میان طرحهای ارائه شده موافقت کردند که مجموع ارزش سرمایهگذاری این طرحهای مصوب به ۱۷۸ میلیون دلار میرسد.
این تصمیمگیری گام مهمی در مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی در بخشهای زیرساختی و صنعتی کشور و تقویت همکاریهای اقتصادی بینالمللی در سال جاری محسوب میشود.
این جلسه با حضور اعضای اصلی هیات سرمایهگذاری خارجی شامل نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل شد.
همچنین نمایندگان دستگاههای تخصصی مرتبط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان غذا و دارو و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور نیز در این نشست حضور داشتند.