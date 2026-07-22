به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش وراوی شهرستان مُهر گفت: برای نخستین بار در جنوب فارس برداشت دانه گلرنگ وحشی یا خار زرد از ۳۵۰ هکتار زمین‌های کشاورزی روستای میرملکی بخش وراوی این شهرستان برداشت و ۱۷۵ تن محصول تولید شد.

الیاس مجرد با بیان اینکه پارسال به دلیل بارندگی‌های مناسب، رویش انواع گیاهان در بخش وراوی مطلوب است افزود: دانه‌های گلرنگ وحشی برای مصرف رنگ غذا، دارویی و پرنده‌های زینتی استفاده می‌شود.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.