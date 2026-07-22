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برای نخستین بار در بخش وراوی شهرستان مُهر، دانه گلرنگ وحشی یا خار زرد در زمینهای کشاورزی برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش وراوی شهرستان مُهر گفت: برای نخستین بار در جنوب فارس برداشت دانه گلرنگ وحشی یا خار زرد از ۳۵۰ هکتار زمینهای کشاورزی روستای میرملکی بخش وراوی این شهرستان برداشت و ۱۷۵ تن محصول تولید شد.
الیاس مجرد با بیان اینکه پارسال به دلیل بارندگیهای مناسب، رویش انواع گیاهان در بخش وراوی مطلوب است افزود: دانههای گلرنگ وحشی برای مصرف رنگ غذا، دارویی و پرندههای زینتی استفاده میشود.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.