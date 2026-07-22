

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حنانه سادات صفوی با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت روزهای پر تردد سفرهای اربعین تاکید کرد: توزیع مناسب خدمات، مدیریت جریان تردد، پیشگیری از ازدحام، ارتقای ایمنی مسیرها و افزایش کیفیت خدمات در برنامه‌های امسال مناطق مورد توجه بوده است.



وی افزود: در جلسات ستاد، وضعیت زیرساخت‌های مناطق آزاد، آمادگی مواکب، خدمات رفاهی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی، روشنایی مسیرها، امکانات پشتیبانی و سایر الزامات مورد بررسی قرار گرفته و برای هر منطقه برنامه‌های عملیاتی و شاخص‌های ارزیابی تعیین شده است.



صفوی همچنین بر ضرورت توجه به عدالت در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: طراحی خدمات باید متناسب با نیازهای سالمندان، بانوان، کودکان و افراد دارای معلولیت باشد تا همه زائران بتوانند با سهولت، امنیت و کرامت از امکانات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.