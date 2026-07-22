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دبیر ستاد اربعین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از آمادگی مناطق آزاد برای مدیریت ایام پرتردد سفرهای اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما حنانه سادات صفوی با اشاره به اهمیت توجه به مدیریت روزهای پر تردد سفرهای اربعین تاکید کرد: توزیع مناسب خدمات، مدیریت جریان تردد، پیشگیری از ازدحام، ارتقای ایمنی مسیرها و افزایش کیفیت خدمات در برنامههای امسال مناطق مورد توجه بوده است.
وی افزود: در جلسات ستاد، وضعیت زیرساختهای مناطق آزاد، آمادگی مواکب، خدمات رفاهی، فرهنگی و اطلاعرسانی، روشنایی مسیرها، امکانات پشتیبانی و سایر الزامات مورد بررسی قرار گرفته و برای هر منطقه برنامههای عملیاتی و شاخصهای ارزیابی تعیین شده است.
صفوی همچنین بر ضرورت توجه به عدالت در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: طراحی خدمات باید متناسب با نیازهای سالمندان، بانوان، کودکان و افراد دارای معلولیت باشد تا همه زائران بتوانند با سهولت، امنیت و کرامت از امکانات پیشبینیشده بهرهمند شوند.