معاونان وزارت جهاد کشاورزی در نشست کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار بر لزوم مهار قیمت‌ها و جلوگیری از نوسانات بازار تاکید کردند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در بیستمین نشست کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اجرای دقیق مصوبات را لازمه اثربخشی تصمیمات خواند و گفت: اگر مصوبات ابلاغ‌شده اجرا نشوند، فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت بازار با مشکل مواجه خواهد شد و اثربخشی تصمیمات از بین می‌رود.

طلایی درباره راه‌اندازی سامانه‌های عرضه کالا‌های اساسی گفت: اگر قرار است خروجی این سامانه‌ها به تنظیم بازار منجر شود، باید الزامات فنی و قانونی آن به‌طور کامل بررسی شود. هدف از طرح این موضوع، اطلاع‌رسانی و دریافت نظرات کارشناسان و فعالان بخش برای تکمیل سازوکار آن است.

وی تأکید کرد: پیشنهاد‌ها و دیدگاه‌های استان‌ها باید در کمیته‌های تخصصی بررسی شود تا با رفع نواقص، یک مدل واحد و قابل اجرا در سطح کشور برای مدیریت بازار طراحی و عملیاتی شود.

اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: باید از نوسانات شدید قیمت کالا‌هایی مانند تخم‌مرغ، شیر و سیب‌زمینی جلوگیری کرد تا نه تولیدکننده متضرر شود و نه فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد شود.

وی با تاکید بر اینکه سامانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند بازار را تنظیم کنند، گفت: تنظیم بازار زمانی محقق می‌شود که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار باشد و در صورت نبود کالا، هیچ سامانه‌ای قادر به کنترل بازار نخواهد بود.

فتحی ادامه داد: کارکرد اصلی این سامانه‌ها، تأمین مالی زنجیره تولید و رفع کمبود سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی است؛ به‌گونه‌ای که منابع مالی از انتهای زنجیره مصرف به ابتدای زنجیره تولید منتقل شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد که برای اجرای این طرح باید چارچوبی شفاف تدوین شود و هیچ انحصاری برای شرکت‌های خاص ایجاد نشود.

هدف از برگزاری جلسه کارگروه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، بررسی وضعیت تامین چهار قلم لبنیات دارای قیمت تنظیم بازاری و همچنین بررسی بازار سیب زمینی و گوشت قرمز اعلام شده بود.