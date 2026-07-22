راهکار‌های توسعه همکاری‌های مشترک برای تقویت فعالیت‌های مسجدمحور در نشست مشترک معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با دبیر قرارگاه مسجد بنیاد برکت، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مشترک «مرتضی طاهریان» معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و حجت‌الاسلام «ابوالفضل علیخانی» دبیر قرارگاه مسجد بنیاد برکت، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مسجدمحور و ارائه خدمات هدفمند در مناطق محروم، کم‌برخوردار و روستایی و بررسی شد.

حجت‌الاسلام علیخانی در این نشست با اشاره به اینکه سرمایه اصلی بنیاد برکت، شبکه انسانی و تعاملات میدانی آن است، بیان کرد: تمامی برنامه‌ها و حمایت‌های بنیاد بر اساس اولویت‌ها و شاخص‌های مشخص طراحی و اجرا می‌شود و تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های موجود را در مسیر توانمندسازی مساجد به کار بگیریم.

وی با بیان اینکه شبکه تعامل، مهم‌ترین سرمایه بنیاد برکت است، افزود: در حال حاضر بنیاد برکت با ۹۹۴ مسجد در ارتباط است که از این میان ۳۰۰ مسجد به عنوان جامعه هدف، برنامه‌های مشترک و مستمر بنیاد را دنبال می‌کنند.

دبیر قرارگاه مسجد بنیاد برکت، اتصال سامانه‌های دو مجموعه را گامی مؤثر برای توسعه همکاری‌ها دانست و گفت: با ایجاد این اتصال، می‌توان از ظرفیت گسترده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برای اجرای برنامه‌های مشترک، گسترش خدمات فرهنگی و اجتماعی و افزایش اثربخشی فعالیت‌ها بهره‌مند شد.

وی با اشاره به اولویت‌های بنیاد برکت در حوزه مسجد تصریح کرد: تمرکز خدمات بنیاد بر مساجد مناطق حاشیه‌ای، محروم و کم‌برخوردار است.

حجت الاسلام علیخانی از آمادگی بنیاد برکت برای گسترش همکاری‌ها در مناطق روستایی و عشایری خبر داد و افزود: با همکاری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و دبیرخانه شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امکان حمایت از ۱۱۰ مسجد روستایی و عشایری فراهم خواهد شد.

وی یکی از برنامه‌های شاخص بنیاد برکت را اجرای یک فرآیند رقابتی میان ۳۰۰ مسجد منتخب عنوان کرد و گفت: مساجد بر اساس شاخص‌های ارزیابی، میزان خدمات و کیفیت طرح‌های پیشنهادی مورد داوری قرار می‌گیرند.

دبیر قرارگاه مسجد بنیاد برکت همچنین از برنامه‌ریزی برای تولید ۱۰ مستند تلویزیونی از تجربه‌های موفق مساجد منتخب خبر داد و اظهار کرد: هدف از تولید این مستندها، معرفی الگو‌های موفق و فراهم کردن زمینه انتقال و تکثیر این تجربه‌ها در سایر نقاط کشور است.

وی افزود: بنیاد برکت علاوه بر این برنامه، از مساجد دارای فعالیت‌های شاخص نیز متناسب با نوع فعالیت، از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه و سایر شیوه‌های حمایتی پشتیبانی می‌کند.

در ادامه این نشست «مرتضی طاهریان» با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک با بنیاد برکت در مسیر خدمت‌رسانی به مساجد، تصریح کرد: رویکرد جدید ستاد در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، صرفاً مبتنی بر سامانه «بچه‌های مسجد» نیست، بلکه بر حضور میدانی، شبکه‌سازی و فعال‌سازی ظرفیت‌های واقعی مساجد در سراسر کشور استوار شده است.

معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، با اشاره به همکاری‌های مشترک با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران افزود: در قالب تفاهم‌نامه منعقدشده با رسانه ملی و در چارچوب قرارگاه «مواسات» که مأموریت حوزه مسجد آن به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور واگذار شده است، شناسایی مساجد دارای ظرفیت‌های شاخص، معرفی الگو‌های موفق و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با سایر دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.

طاهریان با تشریح فعالیت‌های ستاد در حوزه اربعین حسینی، نقطه قوت مواکب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را پیوند آنها با مساجد و اتکا به ظرفیت خانه‌های خدا دانست و گفت: هر ساله مواکب کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در قالب ۱۴ قرارگاه مزین به نام حضرات معصومین (ع)، علاوه بر مرز‌های داخلی شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، تمرچین و باشماق؛ در اعتاب مقدسه عراق و مسیر پیاده روی منتهی به کربلای معلی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی از خادمان این مواکب از هفته گذشته وارد کشور عراق شده‌اند و بخش دیگری نیز در داخل کشور در حال آماده‌سازی و ارائه خدمات به زائران هستند و این شبکه منسجم، هر سال نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران اربعن ایفا می‌کند.

معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه خاطرنشان کرد: آمادگی لازم برای طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک در مساجد هدف بنیاد برکت وجود دارد و این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری اقدامات ماندگار و اثرگذار در حوزه مسجد باشد.

وی در پایان با استقبال از پیشنهاد دبیر قرارگاه مسجد بنیاد برکت برای اتصال سامانه‌های دو مجموعه، ابراز امیدواری کرد با انجام بررسی‌های کارشناسی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه فعالیت‌های مسجدمحور و ارتقای خدمات فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور فراهم شود.