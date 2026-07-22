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مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی اعلام کرد: تعداد ایستگاههای هواشناسی شهری و جادهای در شهرستان مراغه به دلیل شرایط اقلیمی و ظرفیتهای کشاورزی افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حبیب عبدلی در دیدار با فرماندار مراغه، با اشاره به برنامههای توسعهای اداره کل هواشناسی در این شهرستان گفت: در کنار افزایش ایستگاههای هواشناسی شهری و جادهای، استانداردسازی و توسعه ایستگاه فرودگاه شهید رحمتی و ایجاد ایستگاههای جدید متناسب با ظرفیتهای کشاورزی مراغه در دستور کار قرار دارد.
وی از برنامهریزی برای ارتقای ایستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه خبر داد و یادآور شد: با توجه به اهمیت علمی و تحقیقاتی این موسسه در توسعه کشاورزی منطقه و کل کشور، تمهیدات لازم و کافی برای ارتقای این ایستگاه جزو اولویتهای اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی است.
عبدلی ادامه داد: ایجاد ایستگاه جدید در بالادست سد علویان و خودکارسازی و ارتقای ایستگاه اقلیمشناسی شهر مراغه به عنوان مهمترین اولویتهای توسعهای اداره کل هواشناسی استان در این شهرستان است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از ایستگاههای هواشناسی آذربایجان شرقی اطلاعات هواشناسی را به صورت خودکار به این مرکز ارسال میکنند اظهار کرد: هر چقدر تعداد ایستگاههای هواشناسی بیشتر باشد پایش جوی از صحت بیشتری برخوردار خواهد شد.
عبدلی با تاکید بر اینکه پیش بینیهای هواشناسی در امنیت غذایی و سفره مردم نقش اساسی دارد، یادآور شد: آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد و تراکم دستگاههای هواشناسی نسبت به استانهای همتراز در سطح پایینی قرار دارد ولی از نظر کیفیت دستگاهها و تجهیزات در سطح بالایی است.
وی تعداد ایستگاههای هواشناسی کشاورزی را در استان یک مورد اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه آذربایجان شرقی استانی کشاورزی است، این تعداد جوابگوی نیاز استان نیست و با پیگیریهای لازم از سازمان هواشناسی تلاش میشود ۲ ایستگاه دیگر یکی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه و دیگری در مرکز تحقیقات تسوج راه اندازی شود.
فرماندار شهرستان مراغه نیز در این دیدار اظهار کرد: مراغه به دلیل برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند کشاورزی، زیرساختهای حملونقل و لجستیک و نقش محوری در جنوب آذربایجان شرقی نیازمند توسعه و ارتقای تجهیزات و ایستگاههای هواشناسی به ویژه در حوزه اقلیمشناسی و هواشناسی کشاورزی است.
علی امیری راد افزود: ارتقای امکانات هواشناسی از مطالبات جدی مردم و فعالان بخش کشاورزی منطقه است و این موضوع میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری وکاهش خسارات ناشی از مخاطرات جوی و تصمیمگیری دقیق مدیران ایفا کند.
وی با اشاره به استقرار مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه یادآور شد: فعالیت این مرکز ملی و بینالمللی، ضرورت تجهیز و ارتقای ایستگاه هواشناسی مستقر در آن را دوچندان کرده است تا دادههای دقیق اقلیمی در اختیار پژوهشگران موسسه و کشاورزان منطقه و کشور قرار گیرد.