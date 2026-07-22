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بزرگترین سامانه مدیریت و پایش برخط و لحظهای فشار آب در استان اصفهان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان گفت: اصلاح ۲۴۳ کیلومتر شبکه فرسوده آبرسانی، تعویض ۷۵ هزار کنتور معیوب، راهاندازی بیش از یکهزار ایستگاه تلهمتری و تلهکنترل و استقرار بزرگترین سامانه پایش برخط فشار آب کشور، مهمترین برنامههای آبفای استان برای کاهش هدررفت و مدیریت هوشمند توزیع آب در شرایط کمآبی بوده است.
ناصر اکبری با بیان اینکه مدیریت بحران آب در استان بر پایه یک زنجیره منسجم از تأمین، توزیع و مصرف شکل گرفته است، افزود: در بخش توزیع، آبفای استان تمام ظرفیتهای فنی و مدیریتی خود را برای بهرهبرداری بهینه از منابع محدود آب، کاهش هدررفت و توزیع عادلانه آب شرب به کار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات سال گذشته ادامه داد: ۲۴۳ کیلومتر ازشبکههای فرسوده آبرسانی اصلاح و بازسازی شد، تا از نشتهای پنهان و هدررفت آب جلوگیری شود، همچنین با تعویض ۷۵ هزار دستگاه کنتور معیوب و خراب، آبفای استان موفق به کسب رتبه نخست کشور در این حوزه شد که علاوه برافزایش دقت اندازه گیری مصرف، نقش مؤثری در مدیریت تقاضا و برقراری عدالت در توزیع آب دارد.
وی هوشمندسازی تأسیسات را یکی دیگر از محورهای اصلی مدیریت بهرهبرداری عنوان کرد و افزود:با راهاندازی بیش از یکهزار ایستگاه تلهمتری و تلهکنترل، بزرگترین سامانه مدیریت برخط تأسیسات آب کشور در استان فعال است و تمامی مخازن راهبردی به صورت لحظهای پایش و کنترل میشوند.
مدیرعامل آبفای استان گفت: همچنین بیش از ۵۰۰ ایستگاه هوشمند پایش فشار در استان مستقر شده و امکان کنترل دقیق فشار شبکه، توزیع عادلانه آب و افزایش تاب آوری شبکه درشرایط بحرانی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش شهروندان در مدیریت مصرف آب و اجرای پویش اصفهان منهای ۲۰ از سال گذشته تاکنون از شهروندان خواست: با کاهش روزانه ۲۰ لیتر از مصارف روزانه خود، شرکت آب و فاضلاب استان را در حفظ پایداری شبکه و تأمین آب شرب استان یاری کنند.