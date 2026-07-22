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در اولین روز از هفته ملی مهارت ، آیین غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهرستان بهمئی با حضور جمعی از مسئولان، کارکنان آموزش فنی و حرفهای و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم مدیرآموزش فنی و حرفهای شهرستان بهمئی گفت: آغاز برنامههای هفته مهارت با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، نشاندهنده پیوند عمیق فرهنگ مهارتآموزی با روحیه ایثار، جهاد و خودباوری است.
اللهداد محمدی افزود: هفته ملی مهارت تا هشتم مرداد ادامه دارد و در شهرستان بهمئی نیز برنامههای متعدد و نشستهای تخصصی برگزار خواهد شد.
محمدی گفت: ترویج فرهنگ کار و مهارتآموزی در سایه امنیت و اقتدار ایران اسلامی، که مرهون خون پاک شهیدان است، مهمترین اولویت ما در شهرستان بهمئی برای اشتغالزایی و توانمندسازی جوانان است.