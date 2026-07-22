به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم مدیرآموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان بهمئی گفت: آغاز برنامه‌های هفته مهارت با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ مهارت‌آموزی با روحیه ایثار، جهاد و خودباوری است.

الله‌داد محمدی افزود: هفته ملی مهارت تا هشتم مرداد ادامه دارد و در شهرستان بهمئی نیز برنامه‌های متعدد و نشست‌های تخصصی برگزار خواهد شد.

محمدی گفت: ترویج فرهنگ کار و مهارت‌آموزی در سایه امنیت و اقتدار ایران اسلامی، که مرهون خون پاک شهیدان است، مهم‌ترین اولویت ما در شهرستان بهمئی برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی جوانان است.