شبکه رادیویی فرهنگ امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه، با پخش دو برنامه «مستند فرهنگ» و «وطنم ایران»، به بررسی کارنامه علمی زنده‌یاد دکتر محمدرضا باطنی و واکاوی ابعاد گوناگون مفهوم «وفاداری» به عنوان میراث ماندگار تمدن ایرانی می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مستند فرهنگ» که ساعت ۱۵:۳۰ امروز روی آنتن می‌رود، به مرور زندگی، آثار و فعالیت‌های علمی زنده‌یاد دکتر محمدرضا باطنی، زبان‌شناس و فرهنگ‌نویس برجسته معاصر اختصاص دارد.

«مستند فرهنگ» با استفاده از صدای این استاد فقید، ضمن واکاوی دیدگاه‌ها و دغدغه‌های او در حوزه زبان‌شناسی، مسیر حرفه‌ای وی را برای مخاطبان ترسیم می‌کند.

پژوهش و تهیه‌کنندگی این مستند رادیویی بر عهده محمد حسینی باغسنگانی بوده و روایت آن را مریم واعظ‌پور انجام می‌دهد.

در ادامه برنامه‌های امروز، «وطنم ایران» از ساعت ۱۹ تا ۲۱ با رویکردی میان‌رشته‌ای و با حضور جمعی از استادان حوزه‌های فلسفه، هنر، دین و روان‌شناسی، موضوع «وفاداری؛ میراث ماندگار ایران» را واکاوی می‌کند.

در این برنامه، مفاهیمی همچون نقش وفاداری در استحکام خانواده، همدلی اجتماعی و اقتدار ملی با حضور کارشناسانی نظیر محمدعلی مومنی، فاطمه نجارزادگان، مرتضی گودرزی، حسین کلباسی و آناهیتا سفیدگران بررسی خواهد شد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا و با گویندگی علیرضا تابان، نگاهی جامع به پیوند میان عهد، اخلاق و امنیت ملی دارد.