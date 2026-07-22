به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسن خورسی رئیس اتاق اصناف دامغان گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان طلافروشان دامغانی برگزار شد ، صنف طلافروشان متعهد شدند به هر فردی که بتواند با از بین بردن رئیس جمهور آمریکا ، انتقام خون رهبر شهید و شهدای مظلوم کشورمان را بگیرد معادل ۳ کیلو طلا جایزه بدهند.

پیش از این عشایر ایل سنگسر مهدیشهر هم اعلام کرده بودند به کسانی که سر ترامپ یا نتانیاهو را تحویل دهند یک هزار راس گوسفند پاداش می‌دهند.