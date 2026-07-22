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مرحله استانی دوازدهمین جشنواره خوارزمی، ویژه نوجوانانِ دوره اولِ متوسطه استان با رقابت ۴۵۱ دانش آموز در مدرسه دارالفنون اردبیل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی، مدیرکل آموزشوپرورش استان اردبیل،گفت: دوازدهمین دوره جشنواره خوارزمی دوره اول متوسطه در مدرسه دارالفنون اردبیل برگزار شد و در مرحله استانی، ۴۵۱ نفر از دانشآموزان بهصورت حضوری و مجازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی همچنین گفت: ثبتنام این جشنواره از آبانماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود و در مرحله منطقهای، ۳۳،۰۰۰ دانشآموز در این جشنواره شرکت کردند که نشاندهنده استقبال گسترده از این رویداد علمی است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان اردبیل افزود: در مجموع ۶۳،۰۰۰ اثر در این جشنواره ثبت شده بود که از میان آنها، ۴۵۱ نفر به مرحله استانی راه یافتند و منتخبین این مرحلهبهمرحله کشوری اعزام خواهند شد.
رشیدی در پایان تأکید کرد: سال گذشته، دو نفر از استان اردبیل در جشنواره خوارزمی کشوری مقام دوم را کسب کردند و امیدواریم امسال نیز شاهد درخشش دانشآموزان استان در سطح ملی باشیم.
مرحله کشوری هم شهریور برگزار می شود