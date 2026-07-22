به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید اردشیر رشیدی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل،گفت: دوازدهمین دوره جشنواره خوارزمی دوره اول متوسطه در مدرسه دارالفنون اردبیل برگزار شد و در مرحله استانی، ۴۵۱ نفر از دانش‌آموزان به‌صورت حضوری و مجازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی همچنین گفت: ثبت‌نام این جشنواره از آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود و در مرحله منطقه‌ای، ۳۳،۰۰۰ دانش‌آموز در این جشنواره شرکت کردند که نشان‌دهنده استقبال گسترده از این رویداد علمی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل افزود: در مجموع ۶۳،۰۰۰ اثر در این جشنواره ثبت شده بود که از میان آنها، ۴۵۱ نفر به مرحله استانی راه یافتند و منتخبین این مرحله‌به‌مرحله کشوری اعزام خواهند شد.

رشیدی در پایان تأکید کرد: سال گذشته، دو نفر از استان اردبیل در جشنواره خوارزمی کشوری مقام دوم را کسب کردند و امیدواریم امسال نیز شاهد درخشش دانش‌آموزان استان در سطح ملی باشیم.

مرحله کشوری هم شهریور برگزار می شود