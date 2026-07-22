خادمان افتخاری «زینبی» بابدرقه مسئولان و جمعی از عاشقان اهل‌بیت (ع) عازم مسیر خدمت به زائران حسینی شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین، آیین باشکوه بدرقه خادمان افتخاری «زینبی» با حضور مسئولان و جمعی از عاشقان اهل‌بیت (ع) در ارومیه برگزار و این گروه عازم مسیر خدمت به زائران حسینی شد.

همزمان با نزدیک شدن به ایام پرفیض اربعین حسینی، آیین باشکوه بدرقه خادمین افتخاری حضرت زینب (س) با حضور مسئولان استانی و جمع کثیری از عاشقان اهل بیت (ع) در ارومیه برگزار شد.

این مراسم با هدف تجلیل از تلاش‌ها و فداکاری‌های این عزیزان در راستای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) صورت گرفت.

حجت الاسلام «میرزایی» مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت آذربایجان غربی در این مراسم، با اشاره به اهمیت خدمت در مسیر زائران، این اقدام را نمونه‌ای از عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت (ع) دانست.

وی افزود: خادمان در این مسیر مقدس، با تکیه بر اخلاق و صبر، باید پیام صلح و حماسه‌آفرینی قیام کربلا را به گوش جهانیان برسانند.

این آیین با نوای مداحان اهل بیت (ع) و اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی همراه بود و فضایی معنوی و سرشار از شور حسینی را بر پا کرد.