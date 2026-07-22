به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۳۱ تیر شاخص کیفی هوا در شهر‌های خرمشهر و شوشتر به ۱۲۶، هندیجان به ۱۰۸، امیدیه به ۱۰۷ و بهبهان به ۱۰۳ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

میزان شاخص کیفی هوا در شهر شوش ۱۵۳ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.