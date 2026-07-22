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اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری نشست این کمیسیون در کرمان، با حضور در گلزار بینالمللی شهدای کرمان، به مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این گلزار ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست این کمیسیون در کرمان، با حضور در گلزار بینالمللی شهدای کرمان، با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای آرمیده در این گلزار را گرامی داشتند.
بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: اعضای کمیسیون در ادامه برنامههای سفر خود به استان کرمان، از شهرستانهای جنوبی استان نیز بازدید خواهند کرد.
وی افزود: در این بازدیدها، مسائل و ظرفیتهای منطقه و همچنین موضوعات مرتبط با حوزههای امنیتی، توسعهای و زیرساختی از نزدیک بررسی خواهد شد.