حجت الاسلام راجی در اجتماع شبانه گرگان گفت:موشک های ایرانی معجزه وار از لایه های مختلف پدافند اسرائیلی عبور می کند و به هدف می خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام راجی سخنران اجتماع شبانه گرگان گفت:موشک های ایرانی از لایه های مختلف پدافند ،ماهواره ای ، کشور های عربی ، ناو های آمریکایی و گنبد آهنین و فلاخن داوود اسرائیل عبور می کند و به هدف می خورد.

وی گفت: هر موشک ایرانی از لحظه شلیک تا لحظه برخورد به تلاویو زیر رصد ماهواره های دشمن است اما به هدف می خورد و این همان عنایت و توجه خداست.

وی عبور موشک های ایرانی از لایه های پدافندی اسرائیل را مانند معجزه عصای حضرت موسی (ع) در شکافتن دریا تشبیه کرد.