مدیر عامل آب و فاضلاب شیراز با ارائه یک فرمول ساده برای عبور ایمن از تابستان، اعلام کرد : صرفه‌جویی اندک (بین ۷ تا ۱۰ درصد) در مصرف مشترکین، می‌تواند مانع از اعمال هرگونه محدودیت در توزیع آب در سراسر شیراز شده و پایداری منابع آبی را تضمین کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، آیا شیراز می‌تواند تابستان را بدون محدودیت در مصرف آب سپری کند؟ مدیر عامل آب و فاضلاب شیراز با پاسخ به این پرسش، نقش حیاتی شهروندان را در عبور از وضعیت هشدار منابع آبی برجسته کرد و گفت : صرفه‌جویی اندک (بین ۷ تا ۱۰ درصد) در مصرف مشترکین، می‌تواند مانع از اعمال هرگونه محدودیت در توزیع آب در سراسر شیراز شده و پایداری منابع آبی را تضمین کند.