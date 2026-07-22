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همایش ملی «رسالت زن مسلمان در دنیای معاصر» به همت موسسه آموزشی عبداالعظیم حسنی با همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه خراسان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم الحسنی گفت:برخی ضرورتهای ملی و فراملی برای اجرای این همایش وجود داشت که از جمله آنها میتوان به «تبیین الگوی بومی و اسلامی برای زن» اشاره کرد. به خصوص با توجه به تغییرات سریعی که در سبک زندگی و نقشهای نوین بانوان در آموزش، اقتصاد و مدیریت خانواده اتفاق میافتد، تبیین یک الگوی بومی اسلامی برای رسالت زن مسلمان یک ضرورت راهبردی به نظر میرسد.
به گفته وی این همایش تلاشی است برای بازتعریف هویت و نقش آفرینی تمدنی بانوان. ضرورت تبیین نقشهای کلیدی و هویت بخش زن مسلمان در ساحتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی موجب شد که به ما دنبال یک پاسخ عینی به نیازهای مبرم جامعه امروز در سطوح مختلف باشیم.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم الحسنی تصریح کرد: هرچند همایش در چارچوب ملی برگزارمی شود، اما ضرورتهای فراملی آن هم از نظر دور نمانده و در لایههای حقیقی همایش و تنظیم محورهای پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. ما پس از برگزاری دو همایش در قالب ملی، یک همایش بین المللی نیز خواهیم داشت.
منصوری با اشاره به تغییرات سریع در سبک زندگی و نقشهای نوین زنان در جامعه گفت: برخی ضرورتهای ملی و فراملی برای اجرای این همایش وجود داشت که از جمله آنها میتوان به «تبیین الگوی بومی و اسلامی برای زن» اشاره کرد. به خصوص با توجه به تغییرات سریعی که در سبک زندگی و نقشهای نوین بانوان در آموزش، اقتصاد و مدیریت خانواده اتفاق میافتد، تبیین یک الگوی بومی اسلامی برای رسالت زن مسلمان یک ضرورت راهبردی به نظر میرسد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل در محورهای همایش به موضوعاتی مانند «رسالت تربیتی و فرهنگی در آموزش»، «نقش اقتصادی زن»، «رسالت روانشناختی در سلامت خانواده» و ... توجه ویژه شده که بیانگر رویکرد عمیق برای تقویت بنیانهای فکری و اجتماعی در جامعه ایران است.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام گفت: دومین مسئله در بحث ضرورت برپایی این همایش، «کنشگری علمی در مقیاس تمدنی» است. یعنی با توجه به جامعه امروز که چالشهای گفتمانی، تقابلهای تمدنی و هجمههای رسانهای، هویت زن مسلمان را هدف قرار داده است این همایش تلاش میکند با تکیه بر کرامت انسانی و عدالت جنسیتی در پرتو آموزههای وحیانی به پرسشهای معاصر پاسخ دهد.
منصوری با اشاره به محورهای پژوهشی همایش «رسالت اجتماعی و مدنی زن مسلمان»، «رسالت رسانهای و گفتمانی زن مسلمان»، «زن مسلمان و فناوری در عصر دیجیتال»، «رسالت و نقش اقتصادی زن مسلمان در جهان معاصر»، «مبانی فقهی، کلامی، فلسفی و انسانشناختی رسالت زن مسلمان»، «رسالت زن مسلمان در خانواده؛ تعالی فردی و تمدنسازی»، را از جمله محورهای همایش برشمرد و گفت: «مسئولیتهای اجتماعی زنان در بحرانهای انسانی و طبیعی (جنگ، مهاجرت، بلایا)»، «حقوق شهروندی زن مسلمان؛ کرامت، عدالت جنسیتی و اسناد بینالمللی»، «رسالت روانشناختی و مشاورهای زن مسلمان در سلامت خانواده و جامعه»، «رسالت تربیتی و فرهنگی زن مسلمان در آموزش رسمی و غیررسمی»، «زن مسلمان، چالشهای گفتمانی، تقابل تمدنی و افقهای آینده» از دیگر محورهای اعلام شده در فراخوان است و در عین حال بررسی موضوعاتی از قبیل «مسئولیتهای اجتماعی در بحرانهای انسانی» یا «نقد اسناد بین المللی با رویکرد فقهی و فلسفی»، این همایش را به یک عرصه برای کنشگری علمی در مقیاس تمدنی تبدیل کرده است.
وی یادآور شد: این همایش تحت نمایه علمی ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) قرار دارد و فرایند دریافت و ارزیابی آثار و مقالات نیز بر اساس استانداردهای آکادمیک و متدولوژیهای علمی صورت میگیرد. دبیرخانه همایش علاوه بر فراهم سازی فضای گفتوگو، امتیازات ویژهای را هم برای پژوهشگران و اساتیدی که آثار خود را به این رویداد علمی ارسال میکنند در نظر گرفته است از جمله نمایه سازی علمی. یعنی همه مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با همان رتبه ISC، نمایه سازی شده و مقالات برگزیده جهت چاپ به نشریات علمی پژوهشی همکار ارسال میشود. در نتیجه پژوهشگران از اولویت در فرآیند داوری این نشریات برخوردار میگردند.
منصوری تصریح کرد: این مقالات یک فرصت چاپ اختصاصی در نشریه ویژهی این مرکز نیز پیدا میکنند و بعد از تایید داوران همایش، در نشریه منتشر میشود. همچنین مجموعه مقالات برگزیده همایش در قالب یک کتاب منسجم با بهره مندی از همان شابکهای اختصاصی ISD منتشر میگردد.
مدیر موسسه آموزش عالی حوزوی حضرت عبدالعظیم با اشاره به تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه همایش گفت: با توجه به فراخوان اعلام شده تا امروز ۴۷ مقاله تخصصی در محورهای مختلف به سامانه همایش ارسال شده است.
وی مهلت ارسال مقالات را تا ۲۲ آذر ماه اعلام و خاطرنشان کرد: اختتامیه همایش ملی «رسالت زن مسلمان در دنیای معاصر» در مشهد برگزار میشود.