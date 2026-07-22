به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی از انهدام باند سارقان حرفه‌ای خودروی پراید درارومیه خبر داد.

سرهنگ صادق شکری درتشریح این خبر اظهار داشت:درپی وقوع سرقت‌های سریالی خودروی پراید وتعویض اسنادثبتی آنها، بویژه مدل پایین درسطح شهر ارومیه که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع بصورت ویژه دردستورکارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود:ماموران بابهره گیری از اقدامات فنی موفق به شناسایی ودستگیری یه سارق سابقه دار به همراه ۶مالخر شدند.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان بااعلام اینکه ارزش خودروی‌های مکشوفه ۸میلیارد تومان بوده است افزود:ازاین باند تاکنون ۸دستگاه خودروی پراید مدل پایین کشف شده است.