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رژیم آمریکا یکی از غدههای سرطانی امروز دنیاست که با حمله بیمارستان بقایی ۲ اهواز جنایتی دیگر به پرونده تاریک خود افزود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه بیست و چهارم تیر ماه با حمله به شهر اهواز اقدام به بمباران اطراف بیمارستان بقایی ۲ کرد. بیمارستانی که بزرگترین مرکز درمانی بیماران سرطانی در منطقه جنوب غرب کشور است.
ایالات متحده امریکا به عنوان دولت تروریستی و عامل جنایات مختلف در جهان یکی از غدههای سرطانی امروز دنیاست که با اعمال وحشیانه خود به بیمارستانی حمله میکند که یک مرکز غیرنظامی و محل درمان بیماران میباشد که براساس مقررات بین المللی از حملات جنگی درامان و مصون هستند.
این حمله ددمنشانه یک بار دیگر جنایت ایالات متحده آمریکا را به جهانیان نشان داد.
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