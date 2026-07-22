به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه بیست و چهارم تیر ماه با حمله به شهر اهواز اقدام به بمباران اطراف بیمارستان بقایی ۲ کرد. بیمارستانی که بزرگترین مرکز درمانی بیماران سرطانی در منطقه جنوب غرب کشور است.

ایالات متحده امریکا به عنوان دولت تروریستی و عامل جنایات مختلف در جهان یکی از غده‌های سرطانی امروز دنیاست که با اعمال وحشیانه خود به بیمارستانی حمله می‌کند که یک مرکز غیرنظامی و محل درمان بیماران می‌باشد که براساس مقررات بین المللی از حملات جنگی درامان و مصون هستند.

این حمله ددمنشانه یک بار دیگر جنایت ایالات متحده آمریکا را به جهانیان نشان داد.

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